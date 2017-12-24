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بدء سريان وقف إطلاق النار فى جنوب السودان

التاريخ : 24-12-2017 - 06:50:00 صباحاً
جوبا 24-12-2017م (أ ف ب) بدأ منتصف ليل السبت-الأحد، سريان وقف لإطلاق النار بين حكومة جنوب السودان وعدد من الفصائل المسلحة، فى آخر المساعى لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة فى هذا البلد منذ 4 سنوات.
وكانت الاتحاد الأفريقى أعلن الخميس، أن الأطراف المتحاربة وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار أثناء مباحثات السلام فى أديس أبابا على أن يسرى فى الرابع والعشرين من ديسمبر 2017".
وتنص الاتفاقية على أن يوقف "كل الأطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية"، كما تؤكد أنه يتعين على كافة القوات من "تجمّد عملياتها فورا فى مواقعها" وتوقف الاعمال التى يمكن أن تؤدى إلى مواجهة وتطلق سراح المعتقلين السياسيين والنساء والأطفال المخطوفين.
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