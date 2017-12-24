أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد

الخرطوم 24-12-2017(سونا)
حدد بنك السودان المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0618 0.0621 0.0620
الجنيه الاسترليني9.3505 9.3973 9.3739
الفرنك السويسري7.0814 7.1168 7.0991
الدولار الكندي 5.4985 5.5260 5.5122
كرونة السويدية0.8407 0.8449 0.8428
الكرونة النرويجية 0.8409 0.8451 0.8430
الكرون الدنماركي1.1149 1.1205 1.1177
الدينار الكويتي 23.0421 23.1573 23.0997
الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708
الدرهم الاماراتي1.9057 1.9152 1.9105
ريال قطر 1.9218 1.9314 1.9266
الدينار البحريني18.5719 18.6648 18.6183
ريال عماني 18.2047 18.2957 18.2502
الوحدة النقدية لدول
الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي
(مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.2995 8.3410 8.3203