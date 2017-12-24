أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد

الخرطوم 24-12-2017(سونا)

حدد بنك السودان المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالى :-

العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 6.9979 7.0329 7.0154

الين الياباني 0.0618 0.0621 0.0620

الجنيه الاسترليني9.3505 9.3973 9.3739

الفرنك السويسري7.0814 7.1168 7.0991

الدولار الكندي 5.4985 5.5260 5.5122

كرونة السويدية0.8407 0.8449 0.8428

الكرونة النرويجية 0.8409 0.8451 0.8430

الكرون الدنماركي1.1149 1.1205 1.1177

الدينار الكويتي 23.0421 23.1573 23.0997

الريال السعودي 1.8661 1.8754 1.8708

الدرهم الاماراتي1.9057 1.9152 1.9105

ريال قطر 1.9218 1.9314 1.9266

الدينار البحريني18.5719 18.6648 18.6183

ريال عماني 18.2047 18.2957 18.2502

الوحدة النقدية لدول

الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395

الدولار الحسابي

(مصر) 0.5054 0.5116 0.5085

اليورو 8.2995 8.3410 8.3203

