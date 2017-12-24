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أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيرى للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد
التاريخ :
24-12-2017 - 08:38:00 صباحاً
الخرطوم 24-12-2017 م(سونا)- حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد ب8.4076 جنيهات وعليه فإن النطاق الأعلى هو8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات .
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