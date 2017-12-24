الخرطوم 24-12-2017 م(سونا)- حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد ب8.4076 جنيهات وعليه فإن النطاق الأعلى هو8.9120 جنيهات والادنى هو 7.9031 جنيهات .



