المنتدى العربي الرابع للمياه بالقاهرة: 80% من المياه العربية تنبع من خارجِ الوطن العربي

القاهرة 24 -12-2017 م ( بنا) شاركت جامعة الخليج العربي في المنتدى العربي الرابع للمياه الذي عقد مؤخرًا بالقاهرة تحت شعار (الشراكة في المياه مشاركة في المصير)، وشارك فيه رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وعدد من وزراء الخارجية والمياه والزراعة والطاقة والبيئة بالبلدان العربية، وقيادات المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات الدولية المعنية بشؤون المياه.

وحضر عن جامعة الخليج العربي في المنتدى أستاذ المواد المائية بكلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور علاء الصادق، الذي اوضح أن جلسات المنتدى أكدت مبدأ الشراكة في المياه واستخداماتها التي تقام على أسس مستدامة لتعميم الاستفادة المشتركة من المياه دون تحقيق ضرر.



وأكد المشاركون في المنتدى على وجود نقصًا شديدًا في نصيب الفرد من المياه في الدول العربية، وهناك ما يقارب من 25‏ منها تأتى من موارد أخرى غير تقليدية كإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة ومياه المسوس، كما تستورد المنطقة العربية 300 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة غذاء وغيره من الاحتياجات لسكان العالم العربي.



ولفت إلى أن تحديات تغيير المناخ تُضاعف من صعوبة الوضع بصورة غير مسبوقة مستشهدًا بدراسة أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلُصت إلى أن الجفاف الذى بدأ في شرق المتوسط في 1998 كان الأسوأ منذ 900 عاما.

وقال: "إن التهديدات للمصادر المائية العربية ليست كلها من صنع الطبيعة، أو بفعل التغيرات المناخية، فبعضها يأتي انعكاسًا مباشرًا للأوضاع السياسية في أحواض الأنهار التي تشترك فيها الدول العربية مع جيران آخرين، وأنه لا يخفى أن الوضعَ المائي العربي يُعانى من طبيعة جيوسياسية حرجة".



واشار الى 80% من المياه العربية تنبع من خارجِ الوطن العربي، بكل ما ينطوي عليه هذا الواقعُ من احتمالاتٍ للخلافاتِ والصِدام.



وناقش المؤتمر عددًا من مناطق الصراعات في سوريا والعراق والصومال وفلسطين وغزة كذلك المشكلة القائمة في النيل الشرقي بسبب سد النهضة.



وتضمن المنتدى خمسة محاور رئيسية تمثلت في المياه والتنمية المستدامة، والترابط بين المياه والغذاء والطاقة والتكيف مع التغيرات المناخية، ونوعية المياه والنظم الأيكولوجية، والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، والمياه في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار.



وعقد على هامش المؤتمر معرضًا ضم أحدث الابتكارات في مجال المياه، وآخر للفنون التشكيلية والرسوم المتحركة والتصوير والأفلام القصيرة والنحت.

