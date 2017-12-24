وزارة النفط والغاز تشدد على أهمية السلامة في نقل المشتقات النفطية

الخرطوم 24-12-2017م(سونا)- شددت وزارة النفط والغاز علي أهمية التقيد باجراءات السلامة في نقل المشتقات النفطية .

جاء ذلك خلال اليوم التثقيفي للبيئة والسلامة والذي نظمته الإدارة العامة للبيئة والصحة والسلامة بوزارة النفط والغاز اليوم تحت "شعار المسؤولية التضامنية تجاه الصحة والسلامة" بمصفاة الخرطوم برعاية وزير الدولة المهندس سعد الدين البشري بحضور عدد من مديري الادارات بالوزارة .

وقال هشام تاج السر المدير العام لإدارة البيئة والصحة والسلامه إن المستهدفين بيوم التثقيف باجراءات الصحه والسلامة والبيئة هم العاملين بمستودعات النفط المركزية وسائقي الناقلات و كل العاملين والمتعاملين مع المنتجات النفطية .

واستعرض المهندس نبيل علي بابكر الاجراءات التي تتعلق بالسلامة اثناء الطوارئ وتناول المدرب احمد عبد الرحمن محاضرة عن اهمية الإلتزام باجراءات السلامة أشار فيها الي مفهوم الصحة والسلامة المهنية واسبابها ودورها في تحديد المخاطر وكيفية التحكم فيها او تفاديها وازالتها او تقليلها.

ولفت العقيد الفاتح تاج الدين مدرب الأمن والسلامة بمركز التدريب النفطي عن الاسعافات الاولية والاشتراطات الأمنيه عند حدوث أية مخاطر.

وفي ختام اللقاء تم تكريم عدد من الشركات العاملة في مجال نقل وتوزيع المشتقات النفطية منها شركة اويل انرجي وشركة اويل ليبيا وشركة النيل للبترول .



