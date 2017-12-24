البنك الزراعي يؤكد استمرار التعاون مع الاتحاد الأفريقي للتمويل الريفي بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا

الخرطوم 24-12-2017م(سونا)-أكد البنك الزراعي استمراره في التعاون مع الاتحاد الافريقي للتمويل الريفي بالشرق الأدنى وشمال افريقيا في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية خاصة العاملين في التمويل الاصغر.

وقال نائب أمين عام مدير البنك الزراعي عبدالقادر عثمان لدى مخاطبته اليوم الدورة التدريبية في مجال إعداد وتقييم المشروعات الصغيرة الحجم الممولة بالقروض باستعمال الحاسب الآلى بدار الشرطة قال إن الدورة تهدف لبناء قدرات العاملين في المصارف في مجال التمويل الأصغر في تقييم مشروعات طالبي التمويل من خلال دراسة الجدوى للتأكد من نجاح المشروع قبل منحهم التمويل مشيرا ان البنك الزراعي خطط لهذه الدورة منذ 2016م بموافقة ورعاية البنك المركزي وقدمت الدعوة لمشاركة البنوك لكنها اقتصرت على 40 دارسا لضيق سعة الدورة التى تستمر لمدة خمسة أيام. وأوضح أن الدورة جاءت متزامنة مع شروع البنك في تنفيذ الحوسبة في كل العمليات الحسابية، وثمن دور الاتحاد في التعاون المصرفي في مجال التدريب داعيا الي المزيد من التعاون.

من جانبه أكد الامين العام للاتحاد الافريقي للتمويل الريفي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا محمد رشاش استعدادهم لمشاركة السودان في كل برامجه التدريبية خاصة أن السودان يعتبر من المؤسسين للاتحاد وقد حظي بعدد من الدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد كان آخرها دورة تدريبية عام 2014م حول سلسلة القيمة المضافة للأغذية .

وأشار رشاش الى أهمية التدريب في ظل المتغيرات العالمية المالية التي تستدعى تدريب الكوادر في التكيف مع المتغيرات الجديدة وتقديم المشروعات والتحقق من نجاح المشروعات قبل منحها التمويل ليكون ضمانا للبنوك، ونوه الى ان استخدام الحاسب الآلى برفع قدرات المتدريبن ليصبحوا خبراء تدريب وأثنى على دور البنك الزراعي في تنظيم هذه الدورة التي سيكون لها ما بعدها.

