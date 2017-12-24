وزير الدولة بالثروة الحيوانية يبحث مع الوفد التركي التعاون في مجال الثروة الحيوانية

الخرطوم 24-12-2017م(سونا) - بحث دكتور مبروك مبارك سليم مع الوفد التركي برئاسة نائب وزير الزراعة محمد دانيس التعاون والشراكة بين السودان وتركيا في مجال الثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتبادل المنافع في المجال التجاري والاستثماري.

وقال خلال لقائه اليوم الوفد التركي بمقر الوزارة " نتمني أن تكون لزيارة الوفد مردود ايجابي في مجال الصادر لتركيا خاصة في مجال اللحوم ، مشيرا الي أن تركيا تعتبر أكبر سوق وبوابة للعالم وأوروبا . وأكد مبروك أن السودان يزخر بثروة حيوانية تقدر بحوالي 160 مليون رأس ، وان سياسة الوزارة ترفع الصادر الي 7 ملايين رأس سنويا.

من جانبه قال وزير الزراعة التركي " إننا اجتمعنا بالامس مع وزارة الزراعة وكانا جتماع مثمر في المجال الزراعي والاستثمار فيه، مشيرا الي ان تركيا تعطي القطاع الزراعي والحيواني الأولوية ، مؤكدا استعداد تركيا لدعم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية وصحة الحيوان وفي كافة المجالات.

وأوضح أن زيارة الرئيس التركي ارودغان اليوم للسودان لها أهمية كبيرة خاصة وانه بمعيته 150 من رجال الأعمال للإستثمار في السودان لما يتمتع به السودان من موارد زراعية وثروة حيوانية ، مؤكدا دعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات لمصلحة البلدين .





