ملتقى الاعمال الاقتصادى السودانى التركى يبدأ فعالياته غدا بالخرطوم

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - تبدأ صباح غد الاثنين بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات ملتقى الاعمال الاقتصادى السوداني والتركي بحضور اكثر من 200 رجل اعمال من البلدين بجانب مشاركة من الخبراء والاقتصاديين .

ويخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى السادة وزير الاستثمار الاستاذ مبارك الفاضل ووزير المالية محمد عثمان الركابى ووزير الاقتصاد التركى نهات زيماكشي بجانب رئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى الاستاذ سعود مامون البرير ورئيس مجلس الاعمال التركى السودانى محمد على كوركماز .

ويتناول الملتقى عقب الجلسة الاقتتاحية عرضا لمشروعات وفرص الاستثمار بجانب عدد من اوراق العمل حيث يقدم الدكتور اسامة فيصل وزير الدولة للاستثمار ورقة بعنوان فرص الاستثمار فى السودان ويقدم الاستاذ وجدي ميرغني ورقة حول المشاريع وفرص العمل فى السودان بجانب عرض لقصص عن نجاح الاستثمار التركى فى السودان يقدمها احد المستثمرين الاتراك .

ويتناول الوفد عقب جلسة الاوراق غداء عمل على ضيافة وزير الاستثمار ومن ثم تدخل الوفود المشاركة فى جلسات عمل مغلقة .

س ص