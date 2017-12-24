أكثرمن (5) ملايين رأس من الانعام تعداد الثروة الحيوانية بمحلية سودري

سودرى فى 24-12-2017م ( سونا) -أعلن العقيد الركن عبدالله مصطفي معتمد محلية سودري بولاية شمال كردفان أن تعداد الثروة الحيوانية بالمحلية يبلغ 5 ملايين و 229 ألف و111رأسا من الانعام المختلفة .

وأشار المعتمد في تصريح لـ(سونا) الي أن الماشية الموجودة بالمحلية تشمل الابل والضأن والمأعز والابقار مبينا أن المحلية هي من المحليات الزاخرة بالثروة الحيوانية ذات الميزات التفضيلية ولها سمعة جيدة في الاسواق العالمية كما أن للمحلية محجراً بيطريا بمنطقة جبرة الشيخ .

وقال المعتمد ان المحلية بها ثلاث شركات تعمل في مجال التعدين عن الذهب الي جانب العديد من مواقع التعدين الاهلي موضحا ان تعدين الذهب احدث تغييراً في حياة المواطن.

وابان المعتمد ان العمل يجرى حالياَ في حفر 50بئرا جديدة للمياه من جملة 100بئر وذلك ضمن مشروع تطوير موارد وادي الملك الذي يهدف الي توفير المياه للاستخدامات المختلفة للأنسان والحيوان والزراعة بشقيها النباتي والحيواني.

واستعرض المعتمد العديد من الانجازات التي قامت بها المحلية في كافة المجالات الخدمية التي ساهمت كثيراَ في تحقيق التنمية الريفية في ظل مشروعات نفير ولاية شمال كردفان.

