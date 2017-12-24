وزير الزراعة والموارد الطبيعية والغابات يتفقد محلية شعيرية

شعيرية 24-12-2017م (سونا) - تفقد الباشمهندس محمد الشيخ موسى وزير الزراعة والموارد الطبيعية والغابات بولاية شرق دارفور محلية شعيرية ووحداتها الادارية للوقوف على سير عمليات الحصاد الزراعي والمعوقات التي تواجه المزارعين ومعالجتها بهدف رفع معدلات الانتاج.

ورافق الوزير في زيارته التفقدية مدير عام وزارة الزراعة الاستاذ مصطفى يوسف آدم ومديرو الإدارات حيث أبان ان الوزاره تسعى لتوفير كافة المستلزمات للمزارعين والمتمثلة في التقاوي المحسنة وتطبيق حزم التقنية الزراعية والآليات المختلفة إلى جانب تدريب المزارعين الذي يسهم في عمليه الإنتاج الزراعي بشقيه الصيفي والشتوي بالمنطقة.

وأشار سيادته إلى ضرورة تقنين المزارعين أراضيهم ومشاريعهم حتى يجدوا الدعم والخدمات التمويلية اللازمة من مؤسسات التمويل بالولاية، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على الثروة الغابية.

من جانبه تحدث معتمد محلية شعيرية دكتور أحمد يوسف أن محليته تمتاز بأراضٍ زراعية عالية الخصوبة لانتاج كافة المحاصيل، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الامنيه بمحليته وذلك بفضل الجهود الذي بذلتها الأجهزة الأمنية في عملية جمع السلاح في كافة محليات الولاية، مناشدا الجهات المختصة بدعم ورعاية احتياجات المزارعين وتطوير الخدمات الزراعية حتى تسير المحلية سندا اقتصاديا للولاية.

ومن جهته أكد مسؤول الإدارة الأهلية وعضو البرلماني السابق بمنطقة خزان جديد الشرتاي محمد جعفر فضل كرم الدين أن المنطقه بها اراضي زراعية صالحة لكافة المحاصيل الزراعية والبستانية ، مطالباً الوزارة بتقديم المعينات الزراعية المتمثلة في التقاوي المحسنة والآليات والميكنة وتطبيق الحزم التقنية الزراعية إلى جانب تدريب المزارعين وتوفير المرشدين بالاضافة للزراعة الايضاحية او التجريبية حتى يستفيد المزراعون من تطبيق للحزم الزراعية داعيا لوقف القطع الجائر للغابات بالمنطقة كما طلب من لجنة أمن المحلية بوقف عملية التعدي علي الزراع من قبل الرعاة.

وفي ذات السياق تحدث ممثل المزارعين بمحلية شعيرية الأستاذ محمد إدريس أن أراضي المحلية تصلح لكل المحاصيل النقدية والغذائية، مشيراً لأن الموسم في هذا العام خالٍ من الآفات الزراعية وذلك بفضل مجهودات وزارة الزراعة لمكافحة الافات الي جانب استقرار الأوضاع الامنية كل ذلك أدى إلى نجاح الموسم الزراعي.

س ص