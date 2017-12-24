ملتقى أمناء الأمانات الاقتصادية بشمال دارفور يوصي بالإسراع في تنفيذ طريق الفاشر- كبكابية- السريف- سرف عمرة

الفاشر في 24ـ1ـ2017م (سونا) - أوصى الملتقى الرابع لأمناء الامانات الاقتصادية بالمؤتمر الوطني للقطاع الغربي بولاية شمال دارفور والتي تضم محليات كبكابية السريف سرف عمرة، أوصى بالإسراع في تنفيذ طريق الفاشر- كبكابية- السريف- سرف عمرة حتى يسهم فى نقل المنتجات الزراعية والحيوانية الكبيرة التى تنتجها المحليات الثلاث الى الاسواق القومية والعالمية.

كما أوصى الملتقى الذي اختتم أعماله مساء أمس بكبكابية بضرورة زيادة رقعة التغطية الجغرافية وتقوية شبكات الاتصالات بالمحليات الثلاث حتى تسهم بدورها فى زيادة الانتاج وتسويقها بجانب التوصية بفتح نوافذ التسويق لتلك المنتجات وتوفير التقانات الزراعية الحديثة لزيادة الانتاج.

واكد نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ابوبكر هارون سليمان لدى مخاطبته اعمال الملتقى أن الولاية قد دخلت الآن مرحلة الامن والاستقرار الاعمار والتنمية بعد ان ودعت الحرب الي غير رجعة ، مشيدا بقرارات رئاسة الجمهورية التي قضت بجمع السلاح من أيدي المواطنين وبسط هيبة الدولة وحسم المتفلتين ومحاربة كافة الظواهر السالبة، مشيرا الى تلك القرارات قد اتت نتائجها سريعا محييآ دور القوات المسلحة وقوات الشرطة والدعم السريع في تنفيذ تلك القرارات .

وقال سليمان ان السودان بموارده الكبيرة سيسع الجميع، داعيا الجميع الي العمل من اجل ارساء قواعد الحكم الرشيد ، كما دعا مواطني المحليات الثلاث الى إعداد الدراسات والخطط اللازمة للاستفادة من الموارد الزراعية والحيوانية الكبيرة التى تتمتع بها محلياتهم.

وخاطب الملتقى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بالولاية الدكتورمحمد يحيى حامد، مبينا أن حزبه قد أعد مصفوفة متكاملة من الخطط والبرامج الطموحة التي من شأنها النهوض بالعملية الاقتصادية بالولاية خاصة ما يتعلق منا بمعاش الناس (وقفة الملاح) وكذلك زيادة الانتاج كما ونوعا، وذلك من خلال تقديم وطرح الدراسات الاقتصادية ذات الأثر السريع والمردود الايجابي من اجل انعاش العملية الاقتصادية لتحقيق الرفاهية للمواطنين.

ودعا الى ضرورة تغيير السلوك العام للمنتجين واستخدام الحزم التقنية لزيادة دخل الفرد بخاصة بعد الاستقرار الذي شهدته ولايات دارفور عامة، كما دعا المصارف ومؤسسة التمويل الاصغر الي تيسير وتذليل الصعاب من اجل ادخال كافة المواطنين في مظلة التمويل الاصغر من أجل تحقيق الاهداف الكلية للاقتصاد بالولاية.

ومن جهته اوضح امين امانة المشروعات الاقتصادية بالمؤتمر الوطني صلاح محمد موسى المشرف علي الملتقي ان عقد الملتقيات لامناء الامانات الاقتصادية بالمحليات المختلفة عبر القطاعات يجئ بغرض والجلوس والتفاكر مع المنتجين وتحديد مطلوباتهم التي تلامس وتخاطب قضاياهم الانتاجية والسعي لتمليكهم الوسائل الانتاجية بايسر السبل حتى يتمكنوا من استغلال امكانياتهم وقدراتهم الزراعية والحيوانية بالصورة المثلي ليسهموا بدورهم تحقيق الاهداف الاقتصادية الكلية للبلاد.

وكان أمين المؤتمر الوطني بمحلية كبكابية ابوبكر آدم اسحق منزول قد تحدث فى الملتقي انابة عن رؤساء المؤتمر المؤتمر الوطني بالمحليات الثلاث ، مؤكدا المحليات الثلاث قد نحجت وبصورة منقطعة النظير في تنفيذ حملة جمع السلاح من بيت الي بيت ومحاربة المتفلتين والمخدرات، واصبح المواطنين جميعا سواء امام القانون، واصفا المحليات الثلاث بأنها تمثل بستان السودان الكبير الذي ينتظر الاستثمار الامثل وقال: "الأرض بكر البير شبر، والخرطوش متر) في إشارة الى المزايا النسبية للامكانيات الزراعية التي تتمتع بها تلك المحليات، فيما أكد ممثلو الادارات الاهلية وفعاليات المزراعين والرعاة وامانات المشروعات الاقتصادية والمرأة بالمحليات اكدوا استعدادهم للعمل وفق الخطط الاستراتيجية والمصفوفة التي تم إعدادها لتوظيف الموارد الزراعية والحيوانية بالمحليات بالصورة التي تحقق الفوائد المرجوة محليا وولائيا وقوميا.

ويذكر أنه قد شارك في الملتقى بجانب ممثلي اتحادات الرعاة والمزراعين كل من رؤساء المؤتمر الوطني بالمحليات الثلاث وأمين الامانة الاقتصادية بالولاية، وأمين الزراع والرعاة ومدير الاكاديمة الوطنية للتدريب بالولاية واتحاد المصارف ووكالات الضمان وشركة شيكان للتأمين ومسجل عام تنظيمات المهن الانتاجية.