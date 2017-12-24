بدء مباحثات مشتركة بين السيدة الفضلى وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية ونظيرتها التركية

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - بدأت ظهر اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم جلسة مباحثات مشتركة بين السيدة الفضلي وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية والسيدة أمينة أردوغان حرم رئيس جمهورية تركيا.

وتهدف جلسة المباحثات إلى تقوية العلاقات وتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين، حيث شارك فيها كل من وزير الصحة الاتحادي ووزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية ووزير الدولة بالخارجية ووزير الدولة بالتربية والتعليم وعدد من نساء الاعمال .

وكانت حرم رئيس جمهورية تركيا قد وصلت برفقة زوجها الرئيس رجب اردوغان الذي وصل البلاد ظهر اليوم.