الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:55:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

انطلاقة ورشة الإدارة المتكاملة للموارد المائية بود مدني

التاريخ : 24-12-2017 - 03:54:00 مساءً
مدنى24-12-2017م(سونا) - دعا البروفيسور سيف الدين حمد عبد الله رئيس الجهاز الفني للموراد المائية ورئيس "المشاركة السودانية للمياه" الى تضافر الجهود واحكام التنسيق بين كافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية للنهوض بالزراعة وزيادة الإنتاج .
وشدد حمد خلال مخاطبته لفعاليات ورشة العمل الوطنية التدريبية في مجال "الادارة المتكاملة للموراد المائية" التى تستمر فعاليتها لمدة ثلاث أيام بمركز البحوث الهيدرلوكية بود مدني بمشاركة أكثر من 15 مؤسسة و 35 مشاركا من كافة القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، شدد على اهمية ادارة المياه العابرة للحدود مع دول الحوض في أدني وأعلي النهر.
تجدر الاشارة الى ان الورشة تناولت المفاهيم الاساسية للادارة المتكاملة للموارد المائية الى جانب ادارة مياه الرى في المشاريع الزراعية القومية في السودان ومستقبل تحقيق الامن الغذائي بالبلاد ، كما قدمت من خلالها عدة اوراق علمية تتصل بأمر المياه.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء