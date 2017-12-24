انطلاقة ورشة الإدارة المتكاملة للموارد المائية بود مدني

مدنى24-12-2017م(سونا) - دعا البروفيسور سيف الدين حمد عبد الله رئيس الجهاز الفني للموراد المائية ورئيس "المشاركة السودانية للمياه" الى تضافر الجهود واحكام التنسيق بين كافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية للنهوض بالزراعة وزيادة الإنتاج .

وشدد حمد خلال مخاطبته لفعاليات ورشة العمل الوطنية التدريبية في مجال "الادارة المتكاملة للموراد المائية" التى تستمر فعاليتها لمدة ثلاث أيام بمركز البحوث الهيدرلوكية بود مدني بمشاركة أكثر من 15 مؤسسة و 35 مشاركا من كافة القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، شدد على اهمية ادارة المياه العابرة للحدود مع دول الحوض في أدني وأعلي النهر.

تجدر الاشارة الى ان الورشة تناولت المفاهيم الاساسية للادارة المتكاملة للموارد المائية الى جانب ادارة مياه الرى في المشاريع الزراعية القومية في السودان ومستقبل تحقيق الامن الغذائي بالبلاد ، كما قدمت من خلالها عدة اوراق علمية تتصل بأمر المياه.