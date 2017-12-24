الشيخ الكاروري يرحب بأردوغان في السودان

امدرمان في 24-12-2017 (سونا) - رحب الدكتور عبد الجليل النذير الكاروري عضو البرلمان وإمام وخطيب مسجد الشهيد بزيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الذي وصل السودان ظهر اليوم.

وقال الكاروري في تصريح (لسونا) إن الشعب السوداني كله يرحب بالسلطان رجب طيب اردوغان الذي جدد بزيارته تاريخ السلاطين العثمانيين لأنه أعز الاسلام وأهان اليهود.

وأبان الكاروري أن أردوغان قفز بالاقتصاد التركي إلى مصاف الدول المتقدمة وينافس في العالم ، وأشار إلى أن أردوغان قدم خدمات أساسية خاصة المطارات آملين أن يقتدي السودان بتركيا وأن ينتصر به الإسلام.

