اختتام مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية

دبي 24 -12-2017م (وام) - اختتم مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذي اقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بحضور أكثر من 300 شخص من الخبراء والمختصين في هذا المجال من 32 دولة على مستوى العالم.

وقال سعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي ان الدورة الأولى من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية شكلت خطوة هامة بالنسبة لدبي وهي تمضي في مسيرتها لتصبح مركزا رئيسيا لهذه الكيانات لافتا الى ان هذا التنوع في قائمة المتحدثين بالمؤتمر من داخل الدولة وخارجها أضفى زخما كبيرا على أجندة المؤتمر فضلا عن أن هذا العدد الكبير من الحضور في الحدث يعكس الاهتمام المتزايد بالتبادل المعرفي والخبرات في هذا المجال.

وأضاف ان أكثر من 50 هيئة بدأت أعمالها في دبي عن طريق مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية والكثير غيرها عبر عن رغبته في التواجد في هذه السوق أيضا وكل واحدة من هذه الهيئات لديها الفرصة للتعاون مع فعاليات دبي للأعمال لاستقطاب المزيد من فعاليات الأعمال والمساهمة في زيادة معدل الزوار الدوليين.

وقال ان مركز دبي للهيئات الإقتصادية والمهنية يلعب دورا كبيرا في المحافظة على زخم فعاليات الأعمال في دبي خاصة وأنها من بين الوجهات العالمية الـ10 المفضلة للاجتماعات الدولية..مؤكدا ان المركز سيواصل جهوده بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل تأسيس أعمال شركات جديدة في دبي بما يضمن المساهمة في تعزيز خطط نمو اقتصاد المعرفة.

من جانبه قال سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان نجاح المؤتمر الأول لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يعد اعترافا عالميا بتزايد جاذبية دبي كمركز عالمي للهيئات الاقتصادية الإقليمية والعالمية مشيرا الى ان المؤتمر نجح بالفعل في توفير منصة مثالية لممثلي الهيئات الاقتصادية للتواصل مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص ومناقشة مسائل وقضايا جوهرية تواجه مجتمع الهيئات الاقتصادية العالمي.

