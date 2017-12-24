والي النيل الأزرق يخاطب ملتقى وكلاء الوزارات الاتحادية بالرصيرص

الخرطوم فى 24-12-2017م (سونا) - أكد والي النيل الأزرق حسين يس حمد أن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار بفضل يقظة كافة الأجهزة الأمنية بالولاية.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم الأحد بوحدة تنفيذ السدود بالروصيرص الجلسة الافتتاحية للملتقى الخامس لوكلاء الوزارات الاتحادية، مبيناً أن تنظيم الملتقى بولاية النيل الأزرق يُعد إضافة حقيقية للاستفادة منه في نقل التجارب وتجويد الأداء.

وأوضح وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء الأستاذ/ جمال محمود أن الهدف من هذه الملتقيات هو تبادل المعارف وتطوير المهارات المتصلة بالأداء التنفيذي للدولة وتعزيز ثقافة العمل، مشيراً إلى أن انعقاد هذا الملتقى لقادة الخدمة المدنية يؤكد أن الدولة تولي اهتماماً متعاظماً بأمر التدريب لرفع المهارات القيادية، داعياً إلى المواكبة والتطور للاستفادة من ذلك في تطوير العمل بالمؤسسات.

من جانبه رحب وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء المهندس/ يوسف حمزة بوكلاء الوزارات، مؤكداً تسخير كافة الإمكانات المطلوبة لإنجاح الملتقى والخروج بتوصيات تعين متخذي القرار.