البنك الزراعي يؤكد التعاون مع الاتحاد الإفريقي للتمويل الريفي في مجال التدريب

الخرطوم 24-12-2017 (سونا) - أكد البنك الزراعي استمراره في التعاون مع الاتحاد الإفريقي للتمويل الريفي بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية خاصة العاملين في التمويل الأصغر.

وقال نائب مدير البنك الزراعي عبد القادر عثمان لدى مخاطبته اليوم الدورة التدريبية في مجال إعداد وتقييم المشروعات صغيرة الحجم الممولة بالقروض باستعمال الحاسب الآلي بدار الشرطة إن الورشة تهدف لبناء قدرات العاملين في المصارف في مجال التمويل الأصغر في تقييم مشروعات طالبي التمويل من خلال دراسة الجدوى للتأكد من نجاح المشروع قبل منحهم التمويل، مشيرا إلى أن البنك الزراعي خطط لهذه الدورة منذ العام 2016 بموافقة ورعاية البنك المركزي بمشاركة 40 دارسا وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن الدورة جاءت متزامنة مع شروع البنك في تنفيذ الحوسبة في كل العمليات الحسابية وثمن دور الاتحاد في التعاون المصرفي في مجال التدريب، داعيا للمزيد من التعاون.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد الإفريقي للتمويل الريفي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا محمد رشاش استعدادهم لمشاركة السودان في كل برامجه التدريبية خاصة أن السودان يعتبر من المؤسسين للاتحاد وقد حظي بعدد من الدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد كان آخرها دورة تدريبية عام 2014 حول سلسلة القيمة المضافة للأغذية.

وأشار رشاش لأهمية التدريب في ظل المتغيرات العالمية المالية التي تستدعي تدريب الكوادر في التكيف مع المتغيرات الجديدة وتقديم المشروعات والتحقق من نجاح المشروعات قبل منحها التمويل ليكون ضمانا للبنوك، ونوه إلى أن استخدام الحاسب الآلي يرفع قدرات المتدربين ليصبحوا خبراء تدريب وأثنى على دور البنك الزراعي في تنظيم هذه الدورة التي سيكون لها ما بعدها.