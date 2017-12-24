وزير العدل يلتقي والي شمال كردفان

الخرطوم 24-12-2017م (سونا)

التقى وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل بمكتبه والي شمال كردفان مولانا أحمد هارون بحضور وزيرة الدولة بالعدل ووكيل وزارة العدل والمحامي العام لجمهورية السودان.

وبحث اللقاء المسائل المتعلقة بالقوانين والتشريعات الولائية وثمن هارون دور وزارة العدل وخاصة باضطلاعها بدورها المحوري والحيوي المهم في إثراء نظام الحكم اللامركزى في السودان، مؤكداً ضرورة إسنادها خاصة في ما يلي تطوير التشريعات الولائية وتقديم الخدمة القانونية في الولاية .

كما تطرق اللقاء لبحث إنشاء جريدة رسمية في الولاية لترقية الأداء وتطويره وتم اتفاق كامل على محاور خطة العمل المستقبلية من خلال زيارة وزير العدل للولاية في الأيام القادمة في إطار زياراته التفقدية للإدارات القانونية بالولايات.

وامتدحت وزيرة الدولة مولانا تهاني تور الدبة دور ولاية شمال كردفان في تنفيذها لقانون أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني حيث كانت نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد.

وأكد وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل أن وزارته تسعى لبسط العدل وتهيئة بيئة العمل للمستشارين القانونيين والعاملين بالإدارات القانونية حتى يؤدوا عملهم بسهولة ويسر لخدمة المواطنين بالولاية.