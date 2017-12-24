صندوق الإسكان: قفل وفرز عطاء المقاولين لإسكان النيل الازرق نهاية الشهر الجاري

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - أوضح مدير صندوق اللاسكان والتعمير بولاية النيل الارزق عبد الله الزين حرز الله أن آخر موعد للتقديم لعطاء المقاولين لتشييد إسكان المرحلة الأولى للسكن الاقتصادي بولاية النيل الأزرق هو الأحد القادم الموافق الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وسيتم الفرز في ذات اليوم بحضور ممثلي الشركات المتقدمة للعطاء برئاسة بنك الخرطوم مبينا أن عدد الوحدات السكنية المستهدفة بالعطاء يبلغ 250 وحدة سكنية وسيتم تشييدها بمدينة الدمازين.

وقال في تصريح لـ(سونا) إن الفرصة متاحة للمقاولين المحليين من مواطني الولاية وخارجها للتقديم واستلام كراسات العطاء من رئاسة بنك الخرطوم البنك الرائد لمحفظة تمويل السكن الاقتصادي بالولاية بشارع القصر بالخرطوم وبمباني الصندوق بالدمازين، مشيرا إلى إمكانية التقديم لبناء كل الوحدات السكنية بالمشروع أو جزء منها حسب تفاصيل وشروط العطاء المعلنة.

