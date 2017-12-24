الغرفة القومية للمستوردين تحذر من الآثار السالبة علي المواطن في حالة زيادة السعر الجمركي

الخرطوم 24-12-2017م(سونا) -

حذرت الغرفة القومية للمستوردين من الآثار السالبة لزيادة السعر الجمركي للدولار الذي تم تحديده في مشروع موازنة 2018 التي تم ايداعها اليوم للمجلس الوطني وانعكاساته علي المواطن .

وأكد الاستاذ مالك جعفر رئيس الغرفة القومية للمستوردين في منبر سونا اليوم اهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع ومناقشة السياسات الاقتصادية باعتبارهم جزءاً اصيلاً في العملية الاقتصادية مشيرا الي ان برامج الاصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة لم تحقق الاهداف المنشودة منها بل ادت لزيادة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف - وفقاً لما أدلى به -

وقال ان حجم الاستيراد الكلي يساوي 10%من حجم الناتج الاجمالي المحلي البالغ 957 مليار جنيه بالرغم من مساهمة القطاع بايرادات تفوق 52%كايرادات مباشرة و75% بشكل عام في الناتج المحلي الاجمالي .

وطالب الامين العام لغرفة المستوردين علي صلاح ، بتوحيد سعر الصرف وتشجيع الصادرات مشيرا الي ان ذلك يحتاج لعملة صعبة غير متوفرة الشيء الذي يؤدي لزيادة التضخم مؤكدا ضرورة قيام بنك السودان بتوفير عملة صعبة وقال ان الدولار في السوق الموازي بدأ يتحرك تبعا لزيادة السعر الجمركي اضافة لزيادة عمليات تهريب السلع مشيرا الي ان كل هذه الأسباب ادت لخروج عدد من المستوردين من سوق الاستيراد بنسبة تفوق 54% خاصة فيما يتعلق بتجديد الرخص .

واشار الاستاذ الصادق جلال عضو غرفة المستوردين لأهمية الاستيراد لتطوير الصناعة الوطنية واستجلاب الآليات لها حتي نستطيع ان نحقق هدف احلال الواردات للسوق المحلي مشيرا الي ان 90% من صادارات السودان عبارة عن مواد خام مبينا ان السبب الاساس لتدهور قيمة الجنيه شراء بنك السودان للذهب الأمر الذي أدى لزيادة عرض النقود خلال عام واحد بنسبة 45% مما يؤدي لتدهور قيمة الجنيه

وفي مجال الاستثمار اشار للاستثمارات الضخمة في مصانع البلوك التي وصلت الي 1600 مصنع في ولاية الخرطوم فقط التي تعتمد علي مواد خام محلية غير مكلفة وتقوم بتحويل ارباحها بالعملة الصعبة لخارج البلاد





































































































