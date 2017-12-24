أعضاء المجلس الوطني يرحبون بأردوغان

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - عبر عدد من اعضاء المجلس الوطني عن ترحيبهم بالرئيس رجب طيب اردوغان، مثمنين زيارته التاريخية للسودان، مشيرين الى أن الشعب السوداني يكن للرئيس التركي والشعب التركي عظيم الحب والتقدير .

وعبر العمدة محمد عمر عبد الله عضو المجلس الوطني عن ترحيبه الحار بضيف البلاد رجب اردوغان، مشيرا الى أن الشعب السوداني يحب الرئيس التركي باعتباره ضيفا كبيرا على السودان، مشيرا إلى أن زيارة أردوغان للسودان تعطي بعدا اقتصاديا و سياسيا و وصف هذه الزيارة بالمهمة.

وأشار العمدة محمد إلى أن دولة تركيا أصبحت من اهم الدول الإسلامية في عهد أردوغان خاصة بعد التطور الاقتصادي والتنمية الكبيرة .

من جانبه اعتبر محمد علي نمر عضو البرلمان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى السودان بالمهمة و أن الشعب السوداني يرحب به في السودان .

و قال نمر في تصريح لـ(سونا) إن تركيا الآن اصبحت من الدول الإسلامية الكبيرة، مبينا أن تركيا نهضت في عهد أردوغان وأنه بدأ يعيد امجاد الدولة العثمانية لذلك يرفض المساس بأي من المقدسات الإسلامية .

