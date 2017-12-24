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أخبار محلية - اقتصادية

تشكيل لجنة طارئة لدراسة مشروع الموازنة العامة 2018

التاريخ : 24-12-2017 - 05:18:00 مساءً
الخرطوم 24-12-2017 (سونا) - شكل المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس لجنة طارئة لدراسة مشروع الموازنة العامة للحكومة القومية للعام 2018.
حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة الاستاذ علي محمود رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس ودكتور بابكر محمد توم مقررا ورؤساء اللجان الدائمة ونواب رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية وعضوية آخرين.
كما شكل المجلس اربعة قطاعات لدراسة مشروع الموازنة تتمثل في قطاع السياسات المالية وقطاع التنمية الاقتصادية فضلاً عن قطاع الحكم والإدارة،وقطاع التنمية الاجتماعية.

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