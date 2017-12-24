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أخبار محلية - سياسية

الأمين دفع الله: زيارة أردوغان للبلاد مهمة

التاريخ : 24-12-2017 - 05:19:00 مساءً
الخرطوم 24-12-2017 (سونا) - اكد البروفيسور الأمين دفع الله عضو المكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني عضو المجلس الوطني أن زيارة الرئيس اردوغان للبلاد مهمة من عدة نواح.وأشار في استطلاع لوكالة السودان للأنباء إلى أن العلاقات السياسية التركية منفتحة وانها في تطور، مضيفاً أن هذه الزيارة ستوثق اكثر للانفتاح السياسي. وقال ان الرئيس البشير سبق وان زار تركيا وان زيارته ترد بأفضل منها.
وتناول دفع الله الانفتاح الاقتصادي الذي تعبر عنه هذه الزيارة، قائلاً إن بين السودان وتركيا عدد من الاتفاقيات في مجال الزراعة والتقانة وغيرها ، مضيفاً أن الزيارة ستنعش الاتفاقيات الاقتصادية التي تمت من قبل.
كما تناول العلاقات بين الشعبين السوداني والتركي، مضيفاً أنها ذات خصوصية وانها علاقات سليمة، موضحاً العلاقات الاجتماعية والثقافية بين البلدين ، وأكد أن الزيارة تؤكد انفتاح السودان على العالم.
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