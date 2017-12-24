البشير يعلن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية ببن السودان وتركيا

الخرطوم 24-12-2017م( سونا) اعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عن توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ببن السودان وتركيا بجانب عدد من الاتفاقيات في كافة المجالات.

واكد البشير حلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين في ختام المباحثات اليوم بالقصر الجمهوري متانة وازلية العلاقات ببن السودان وتركيا وان لها عمقا تاريخيا ضارب الجذور.

وأوضح البشير أن الوفد الكبير من الوزراء ورجال الأعمال المرافق للرئيس التركي يؤكد اهتمام تركيا بتطوير علاقاتها مع السودان.

وقال إن الزيارة هي أول زيارة لرئيس تركي للسودان، معربا عن سعادة الشعب السوداني بالزيارة التي تؤكد وحدة قضايا وهموم الشعبين، لافتا الى أن الرئيس التركي سيزور غدا ولاية البحر الأحمر لزيارة الآثار والتاريخ العثماني التي تؤكد عمق اشواق شعبي البلدين.

وامتدح البشير مواقف اردوغان المشرفة والداعمة للقدس والأمة الاسلامية وآخرها قمة اسطنبول التي وحدت مواقف الامة الاسلامية والعربية وكان لها دورها البارز في عزل القرار الامريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلي القدس ورفضه في مجلس الامن والأمم المتحدة.

