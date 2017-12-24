تشريعي الخرطوم يجيز مشروع موازنة العام العالي 2018 في مرحلة القراءة الثالثة

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته الإضافية اليوم برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ رئيس المجلس أجاز تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة وشؤون المستهلك بالمجلس حول مشروع موازنة ولاية الخرطوم للعام المالي 2018 في مرحلة القراءة الثالثة قدمه الاستاذ عبد الله سيد أحمد رئيس اللجنة .

وأكد سيد أحمد إزالة التقاطعات بين وحدات الولاية في الرسوم والأنشطة المتشابهة من خلال موازنة العام 2018 ، مبينا عدم زيادة اى رسوم واردة من قبل الجهاز التنفيذي، موضحا اجتهاد لجنته عبر اللجان المتخصصة إلى تخفيض كثير من الرسوم لتخفيف العبء عن كاهل مواطني الولاية.

واوصى تقرير اللجنة بأهمية تمكين جهاز التحصيل الموحد الموارد باعتباره الجهة الوحيدة لتحصيل الموارد بالولاية وإنفاذ قانون التحصيل الموحد المجاز من قبل المجلس وإزالة كافة التشوهات في تحصيل المواعين الايرادية لكافة وحدات الولاية المختلفة.

كما أوصى التقرير بضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام والالتزام بتخفيض الانفاق الحكومي والتركيز على التنمية وخاصة الأنشطة المتعلقة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيف اعباء المعيشة واعفاء جميع مشاريع التمويل الأصغر من الرسوم انفاذا لقرار مجلس الوزراء .

هذا وقد ناقش اعضاء المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة في مرحلة القراءة الثالثة نقاشا مستفيضا خلص إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي من شأنها وضع موازنة تلبي طموح مواطني الولاية.

