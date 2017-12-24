وزير المالية يودع موازنة 2018 أمام المجلس الوطني

الخرطوم-24-12-2017(سونا) - اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي أن أهم السمات العامة لموازنة العام 2018 تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل



وأشار السيد الوزير الى أن المصروفات في الميزانية للعام المالي 2018 تبلغ حوالي 127.2 مليار جنيه سوداني مقابل 116.8 مليار جنيه للايرادات ليصبح العجز الجاري 10.4 مليار جنيه. يشار الى ان العجز الكلي يبلغ 28 مليار جنيه سوداني و ذلك باضافة بند التنمية.

وكان سيادته قد قدم تفصيلا خلال إيداعه مشروع موازنة العام 2018 منضدة البرلمان في جلسته الطارئة اليوم برئاسة إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني .

