وداد بابكر تؤكد على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين السودان وتركيا

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - أكدت السيدة الفضلى وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين السودان وتركيا.

وقالت - خلال جلسة مباحثات مع السيدة أمينة أردوغان حرم رئيس جمهورية تركيا؛ بحضور وزراء من الجانبين والوفد المرافق لها الْيَوْمَ بقاعة الصداقة - إن السودان ظل يتابع الدور المحوري الذي ظلت تلعبه تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان على المستوى الإقليمي والدولي، مشيدة بالنهضة الاقتصادية والتنموية والسياسية التي شهدتها تركيا مؤخرا.

وأضافت حرم رئيس الجمهورية "نحن في السودان نولي اهتماما كبيرا بالمرأة لتمكينها ورفع قدراتها وزيادة كفاءتها وإشراكها في جميع مواقع اتخاذ القرار؛ خاصة أن دستور السودان أعطاها تميزا إيجابيا.

وأشارت إلى أن قانون الانتخابات السوداني أعطى المرأة نسبة لا تقل عن 30% للمشاركة في البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية فضلا عن الاهتمام بتعليم الفتيات ومحاربة العادات الضارة.

وأبانت وداد أن السودان أولى الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة من النساء والأطفال أولوية قصوى لاسيما في مجالات الرعاية الصحية والطبية.

وأوضحت أن تنمية موارد الأسر الفقيرة عبر مشروعات التمويل الأصغر أسهم بقدر وافر في إحداث نقلة نوعية في حياة هذه الشرائح .

وقالت " لقد أولينا ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين رعاية مكنتهم من الاندماج في المجتمع حيث امتد نشاطنا الى توفير الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل وتوفير العلاج وتوفير فرص الدراسة والأعمال والأنشطة".

وأضافت " نحن نعمل في إطار استراتيجية كاملة تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للشرائح المستهدفة ونوفر لهم الإمكانيات المتاحة" مؤكدة أن التعليم يعد ركيزة لنجاح الأعمال الاجتماعية والاقتصادية،. وقالت " لذا ابتدعنا مشروع التعليم للجميع، وأطلقنا حملة كبرى لمحو الأمية، واضعين المرأة في الطليعة "، مؤكدة اهتمام السودان بالرعاية الاجتماعية ومكافحة الأمراض ووضع استراتيجية متكاملة تعنى بمحاربة الأمراض المنقولة المتمثلة في العوز المناعي؛ وذلك بتوفير الرعاية الصحية لها وإدماجها في المجتمع.

وقالت السيدة الأولى إن مسألة اللجوء والنزوح ظلت تشكل هاجسا للمجتمع الدولي وعلى المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أن السودان من أكبر الدول المستقبلة للاجئين والنازحين جراء ما تعانيه دول الجوار من عدم استقرار سياسي ونزاعات وشح في الموارد وزحف صحراوي وتغير المناخ والحروب، لافتة إلى أن السودان ظل مستقبلا ومضيافا لإخوة من سوريا واليمن ووفر لهم الرعاية والعناية باعتباره حقا أصيلا لهم.

وأضافت: ظل السودان وفيا للعهد وثابتا في موقفه الداعم للشعب الفلسطيني وحقه الذي أقرته المواثيق الدولية للعيش الحر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مثمنة عاليا الخطوة الجريئة التي قامت بها القيادة التركية ودعوتها للقمة الإسلامية وما خرجت به من مقررات انعكس إيجابا على الدول الأعضاء في جمعية الأمم المتحدة الذين رفضوا القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت؛ نقدر عاليا المواقف التركية المساندة للحق، فإننا نجد لزاما علينا الالتفات لما يتعرض له مسلمو الروهينغا من عنت ومشقة واضطهاد، وأن من الضروري أن يقف العالم الإسلامى مؤازرا لشعب الروهينغا المسلم، داعيا لتلبية مطالبهم بحقهم في العيش الكريم وممارسة استحقاقاتهم ومعتقداتهم السماوية المتمثلة في دين الإسلام الحنيف القائم على العدل وبسط المساواة بين البشر.

