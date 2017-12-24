النائب العام يلتقي المدعي العام بسلطنة عمان

الخرطوم 12-24 - 2017(سونا) - التقى مولانا عمر أحمد محمد؛ النائب العام بمكتبه اليوم؛ المدعي العام بسلطنة عمان حسين بن علي الهلالي والوفد المرافق له .

وقدم النائب العام - خلال اللقاء - شرحا مفصلا عن قانون النيابة العامة للعام 2017 من خلال مهامها واختصاصاتها. واستعرض السلطات التي منحها القانون للنيابة ومن بينها تولي الدعوى الجنائية بالتحقيق والتحري ووضعها على منضدة القضاء، وسلطتها في شطب الدعوى الى جانب رفع الحصانة وإسقاط العقوبة .

وأكد النائب العام استعداد النيابة العامة للتعاون والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية مع الادعاء العام في سلطنة عمان، مشيرا الى القواسم المشتركة التي تربط السودان بالسلطنة، مثمنا العلاقات الوطيدة والأزلية بين البلدين في كافة المجالات .

ووصف مولانا عمر زيارة المدعي العام بسلطنة عمان بالمهمة في إطار دعم العلاقات وتبادل الخبرات مشيرا الى أن النيابة العامة ستعمل على تمتين هذه العلاقات مع النواب والمدعين العامين في الدول العربية من أجل عمل مشترك في هذا المجال.

من ناحيته؛ أعرب المدعي العام بسلطنة عمان حسين بن علي الهلالي عن سعادته وتقديره لزيارة السودان، مشيرا الى العلاقات الأزلية التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، معربا عن أمله في أن تخدم هذه العلاقات شعبي البلدين.

واستعرض المدعي العام العماني مهام واختصاصات المدعي العام من خلال الدعوى الجنائية، مشيرا الى وجود اختصاص للادعاء العام في دعاوى المال العام والاتجار بالبشر والإرهاب، الى جانب رفع الحصانات والتعاون الدولي، مبينا أن الادعاء العام في السلطنة يعمل بالتخصصات لسرعة الإنجاز .

وقال الهلالي إنهم يعملون بالتنسيق والتعاون مع كافة نظرائهم في الدول العربية من أجل خلق واقع يضع الادعاء العام والنيابة في الموقع الريادي، مؤكدا أن السلطنة ستعمل على انعقاد مؤتمر النواب والمدعين العامين في مسقط خلال دورته القادمة.