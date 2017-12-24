ولاية البحر الأحمر تكمل استعداداتها لاستقبال ضيف البلاد رجب طيب أردوغان

سواكن 24 - 12 - 2017م (موفد سونا) - أكملت ولاية البحر الأحمر ترتيباتها واستعداداتها لاستقبال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وضيف البلاد رئيس دولة تركيا رجب طيب اردوغان .

وأعلن والي ولاية البحر الاحمر علي أحمد حامد في تصريح لـ(سونا) عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا الى ان الولاية ستخرج منذ الصباح الباكر ليوم غد لاستقبال رئيس الجمهورية المشير البشير وضيف البلاد رجب طيب اردوغان والوفد المرافق له.

وأبان أن زيارة الرئيس التركي لجزيرة سواكن تأتي تأكيدا علي العلاقات التاريخية والروابط التي تربط تركيا بالسودان، مشيرا الى خصوصية مدينة سواكن ودورها التاريخي الذي لعبته في الفترة الماضية، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته دولة تركيا تجاه ترميم الآثار وتأهيل مدينة سواكن.

واوضح الوالي ان زيارة الرئيس التركي تحمل بعدا اقتصاديا وتنمويا سيتم ترجمته من خلال الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها يوم غد بين حكومة ولاية البحر الاحمر ودولة تركيا والتي تصب في صالح الاستثمار والسياحة في الولاية .

