ممتاز: زيارة أردوغان للسودان تاريخية

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - أكد الأستاذ حامد ممتاز وزير الدولة بوزارة الخارجية بأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان بالتاريخية، كما تعد نقطة تحول في العلاقات بين السودان ودولة تركيا؛ وبما يربطهما من وشائج وعلاقات تاريخية يقوم على أساس تفاهمات مشتركة في قضايا عديدة.

وقال ممتاز - في تصريح لـ (سونا) تأتي أهمية الزيارة في هذا التوقيت لما يقوم به السودان من أدوار مهمة في قضايا إقليمية مؤثرة على المستوى الاستراتيجي، مبينا بأن السودان أصبح لاعباً مهما في الإقليم يقوم بأدوار اقتصادية وسياسية و دبلوماسية واستراتيجية في قضايا تهم السلم والأمن الدوليين، وأشار الى أن العلاقه بين السودان ودولة تركيا تقوم على أساس القضايا المشتركة و التفاهمات بين البلدين.

و قال ممتاز إن السودان و تركيا سيلعبان أدوارا مهمة في الإقليم وفي مجالات مختلفة، وتمنى أن تكون هذه الزيارة فاتحة لعلاقات ومجالات التعاون في شتى القضايا .

