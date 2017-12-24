السودان وتركيا يوقعان علي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك

الخرطوم 24-12-2017 م (سونا) - وقع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم بالقصر الجمهوري على برنامج للتعاون الاستراتيجي وانشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين السودان وتركيا .

ووقع البلدان على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيث وقع عن الجانب السوداني حاتم السر وزير التجارة وعن الجانب التركي نهات زيبكشي وزير الاقتصاد وووقعا بروتوكولا للتعاون في مجال العلوم والتكنلوجيا والصناعة حيث وقع عن السودان د. موسى كرامة وزير الصناعة وعن الجانب التركي وزير المالية ناجي ابال .

ووقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال التعدين حيث وقع عن الجانب السوداني د. أبو فاطمة محمد عبد الله مدير هيئة الابحاث الجيلوجية وعن الجانب التركي جيقز اروام وزير الطاقة والموارد الطبيعية .

ووقع الجانبان على برنامج تنفيذي مشترك في مجال الزراعة حيث وقع عن الجانب السوداني د. عبد اللطيف العجيمي وزير الزراعة والغابات وعن الجانب التركي أحمد اشرف فكابابا وزير الغذاء والزراعة والحياة البرية .

ووقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال الغابات حيث وقع عن الجانب السوداني وزير الزراعة والغابات د. عبد اللطيف العجيمي وعن الجانب التركي ميلوت شاوش اوغلو وزير الخارجية .

ووقع الجانبان اتفاقية في مجال التعليم حيث وقعت عن الجانب السوداني الاستاذة آسيا محمد عبد الله وزيرة التربية والتعليم وعن الجانب التركي عصمت يلماز وزير التعليم الوطني .

ووقع الجانبان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة حيث وقع عن الجانب السوداني د. محمد أبو زيد مصطفى وزير السياحة والآثار والحياة البرية وعن الجانب التركي نعمان كورتولمش وزير الثقافة والسياحة .

ووقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال البيئة حيث وقع عن الجانب السوداني د. حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية وعن الجانب التركي أحمد ارسلن وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات .

ووقع البلدان بروتوكولا للتعاون بين الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون في السودان والهيئة العامة للاذاعة والتلفوزيون في تركيا حيث وقع عن الجانب السوداني الزبير عثمان أحمد المدير العام للهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون وعن الجانب التركي ابراهيم ادان المدير العام لمؤسسة الراديو والتلفزيون التركي .

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لتطوير الاعمال الصغيرة والمتوسطة حيث وقع عن الجانب السوداني د. موسى كرامة وزير الصناعة وعن الجانب التركي نهات زيبكتشي وزير الاقتصاد .

ووقع البلدان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياسات الخاصة بالمهاجرين والمغتربين حيث وقع عن الجانب السوداني كرار التهامي الامين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج ووقع عن الجانب التركي محمد كوسه رئيس رئاسة الاتراك بالخارج والمجتمعات ذات الصلة .

ووقع البلدان على اتفاقية بشأن التعاون في مجال التدريب العسكري حيث وقع عن الجانب السوداني الفريق اول مهندس ركن عماد عدوي رئيس هيئة الاركان وعن الجانب التركي الفريق خلوص اكار رئيس هيئة الاركان .

















