أردوغان: برنامج التعاون الاستراتيجي بين البلدين من شأنه تعزيز العلاقات السودانية التركية

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - اشاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالعلاقات السودانية التركية، مشيرا إلى أن التوقيع على برنامج التعاون الاستراتيجي وانشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين من شأنه تعزيز العلاقات السودانية التركية .



واشاد الرئيس اردغان خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مساء اليوم بالقصر الجمهوري مع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عقب جلسة المباحثات المشتركة بمواقف السودان الداعمة لمكافحة الارهاب، معربا عن شكره للسودان على وقوفه إلى جانب تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكدا أن تركيا ستقف بعزم مع مكافحة الارهاب .



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انقرة ستهتم بالسودان باعتبارة مركزا استثنائيا في القارة الأفريقية، مضيفا ان المباحثات المشتركة بين الجانبين هدفت إلى تدعيم العلاقات ، مؤكدا حرص الجانبين على العمل على تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بينهما وقال" إن حجم التجارة بين البلدين بلغ 500 مليون دولار وهذا لا يليق بعلاقات البلدين وسنعمل على رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار".



واعلن الرئيس اردغان زيادة حجم الاستثمارات التركية فى السودان خلال الفترة القادمة، لافتا إلى وصول عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين فى معيته بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع السودان ،



و اشار في هذا الصدد إلى أهمية منتدى الأعمال التركي السوداني المقرر انعقاده غداً الاثنين على هامش زيارته للسودان، مشيرا إلى أنه تم توقيع 12 اتفاقية في مختلف المجالات مع السودان.



وقال اردوغان انه سيزور غدا المدينة الإسلامية التاريخية "سواكن" بولاية البحر الأحمر .\



واشار سيادته الى الرفض الواسع لقرار الرئيس الامريكي بشأن القدس وقال "سنعمل مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، للدفاع عن مدينة القدس باعتبار أن القدس مشكلة الانسانية ويجب على الجميع التحرك" .

