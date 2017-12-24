البشير: زيارة أردوغان وضعت الأسس لتأسيس شراكة استراتيجية فاعلة بين البلدين

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للسودان تمثل نقلة نوعية فى العلاقات، وتأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين، معربا عن رضائه التام لمستوى العلاقات بين البلدين .

وقال سيادته - خلال جلسة المباحثات المشتركة التى عقدها اليوم بالقصر الجمهوري مع نظيرة التركي "إننا سنعمل على زيادة ومضاعفة التعاون الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ونتطلع أن يصل الميزان التجارى بين البلدين الى 10 مليارات دولار، ومضاعفة الاستثمارات التركية فى السودان الى 10 مليارات دولار أيضا خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف البشير " نتطلع الى الدخول فى مشروعات مشتركة فى الزراعة والتصنيع والإنتاج الحيواني، ولعل تأسيس الشركة السودانية التركية للإنتاج الزراعي التى تم الاتفاق عليها مؤخرا بين وزارتي الزراعة فى البلدين، وكذلك المشروع النموذجي التجريبى، سيكونا رأس الرمح فى قيادة الشراكة الزراعية بين البلدين،

وثمن رئيس الجمهورية التفاهمات التى تمت فى القطاع الخاص فى الأيام القليلة الماضية، وجهد الفريق التركى المختص من مؤسسة تيقام الذى جاب أرض السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، مضيفا أن الاستثمار المشترك فى الإنتاج الزراعي والحيواني يمكن أن يسد الفجوة الغذائية فى المنطقة .

وقال البشير إن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين يمثل خطوة متقدمة لبناء شراكة استراتيجية حقيقية ولا شك أن تأسيس المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى سيكون حجر الزاوية لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية إذ أنه سيضع الإطار المؤسسي للتعاون وتأسيس هياكل ولجان مختصة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بمتابعة وزيري الخارجية فى البلدين.

وقال البشير "سيعقد مجلس التخطيط الاستراتيجى كل عام بالتناوب بين عاصمتي بلدينا، لوضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ورفع التقارير والإنجازات ومقترحات الحلول وتفعيل أفق الشراكة الاستراتيجية لقمة المجلس الاستراتيجى .

وأكد البشير التزام السودان باتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية، اذ أنها ستكون القاعدة الأساسية التى ستؤطر لهذا التعاون ..إضافة لتعزيز شراكتنا الاقتصادية والتجارية فإننا نثمن أيضا التعاون فى المجال العلمي والثقافي والتعليمي والتبادل الأكاديمي، مرحبا بإنشاء جامعة تركية بالسودان دعما للتعاون فى هذا المجال الحيوي المهم، كما نتطلع ايضا لتعزيز التعاون العسكري بين بلدينا .

وعبر البشير عن ترحيبه بعقد الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة فى الخرطوم فى فبراير المقبل برئاسة وزراء الزراعة فى البلدين لمواصلة هذه المسيرة، مؤكدا على أهمية اللجان الثنائية المشتركة فى المجالات المختلفة ومنها لجنة التشاور السياسى بين وزارتي الخارجية فى البلدين التى ستعقد فى الخرطوم فى منتصف شهر مارس 2018 وكذلك لجنة الشراكة الاقتصادية التجارية وغيرها من اللجان والآليات المشتركة .

وأضاف البشير" لقد أعطت زيارة فخامتكم للسودان هذا اليوم قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة ووضعت الأسس الضرورية لتأسيس شراكة استراتيجية فاعلة بين البلدين .



