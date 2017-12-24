رئيس الجمهورية يشيد بمواقف تركيا تجاه قضايا السودان

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - حيا المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مواقف تركيا تجاه قضايا السودان ومساندتها له ، ولا سيما ما بذلته من جهد كبير فى دارفور من اجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية وقال" إن العون الذى قدمته فى بناء القرى النموذجية وتوفير العون الإنساني وبناء المستشفيات وتقديم العون التنموي كان الأثر الواضح فى دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالإقليم .

وقال البشير - خلال جلسة المباحثات المشتركة التى عقدها اليوم بالقصر الجمهوري مع نظيرة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان -: إن السودان يمضي بخطوات واثقة نحو إكمال مشروعات النهضة على هدى مخرجات الحوار الوطني والتي شكلت الإطار الكلي للعملية السياسية وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام

وأشار البشير إلى أن السودان ظل يقوم بدور إيجابي فى فض النزاعات فى الإقليم لتحقيق السلام والاستقرار بين جميع الأطراف؛ فضلا عن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفت البشير الى استراتيجية وسياسة تركيا نحو افريقيا، التى تذخر بالموارد الطبيعية الكامنة والطاقة البشرية المنتجة وقال البشير "السودان بحكم موقعه يمثل حلقة مهمة وضرورية لأي شراكة حقيقية مع أفريقيا وعليه فإن شراكتنا القائمة تعززها أهدافنا المشتركة نحو التنمية والسلام والاستقرار فى أفريقيا .

وأضاف البشير: إن السودان إذ ينظر الى تركيا باعتبارها آخر معاقل الخلافة الإسلامية، وما تمثله من رمزية تاريخية لتوحيد الأمة، فإنه يرى فيها دولة حديثة، حققت نموذجاً باهراً فى التنمية والنهضة الاقتصادية والعمران الاجتماعي والثقافي والحضاري تحت قيادتكم الحكيمة.

وقال البشير إن ما يربط بلدينا الشقيقين من أواصر المحبة والصداقة نابع من انتمائنا الى أمتنا الإسلامية العظيمة، مشيدا بجهود تركيا ودورها لخدمة قضايا الإسلام والمسلمين، مؤكدا موقف السودان الثابت والواضح والمساند لقضايا الأمة الكلية، حتى تحقق تطلعاتها فى المجد والكرامة والسؤدد.

