البشير: بلادنا تجاوزت العديد من التحديات وتشهد انفتاحا واسعا داخليا وخارجيا

الخرطوم 24-12-2017 م (سونا) - قال رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر حسن أحمدالبشير، إن البلاد قد تجاوزت العديد من التحديات وتشهد إنفتاحا واسعا في الساحة الداخلية وعلى محيطها الخارجي .

وأكد البشير بطلان كافة الدعاوى والافتراءات المغرضة من قبل الدوائر الاستعمارية التي حاولت أن تضع السودان في خانة التجريم والعزلة الدولية، وامتدح البشير خلال مخاطبته صباح اليوم حفل تخريج الدورة رقم 44 من دارسي كلية القادة والأركان المشتركة بحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة القوات المسلحة والشرطة و جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، امتدح دور القوات المسلحة ومجاهداتها في هزيمة المؤامرات والدسائس ودحر التمرد وبسط السلام في ربوع البلاد .

وتعهد البشير بدعم ومواصلة تطوير القوات المسلحة في كافة المجالات استكمالا للجاهزية من أجل حماية مقدرات البلاد. وجدد البشير الدعوة لحاملي السلاح للاستجابة لصوت العقل والإنحياز الى خيار السلام والحوار والمشاركة الوطنية.

وأصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا جمهوريا قضى بمنح الضباط الذين أحرزوا المركز الأول في الجناح البري والجوي والبحري؛ والدول الشقيقة وسام التفوق من الطبقة الثانية.

من جانبه أوضح اللواء الركن أحمد يوسف الفكي؛ قائد كلية القيادة والأركان المشتركة في كلمته بهذه المناسبة، إن المتخرجين نالوا حظا وافرا من التدريب والمهارات في مجالات القيادة وواجبات الأركان بما يؤهلهم لنيل درجة الماجستير في العلوم العسكرية والعمل باحترافية لأداء رسالتهم في التشكيلات والوحدات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة ضمت - إلى جانب ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني عددا مقدرا من ضباط الدول الشقيقة من (الإمارات، السعودية، اليمن، الكويت، لبنان، الأردن، مصر، تشاد، وباكستان).