رئيس الجمهورية يصدر قرارات بترقيات واسعة وسط القضاة

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا رقم 860-2017 بترقية عدد من القضاة بمختلف الدرجات عملا بأحكام المادتين 21/ أ و22/ أ من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (ا) (هـ) (ز) من قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م وبعد الاطلاع على توصية سعادة رئيس القضاء، وقضى القرار بترقية عدد 25 من قضاة محكمة الاستئناف الى المحكمة العليا و91 قاضيا من المحكمة العامة الى محكمة الاستئناف.

وكان فخامته قد أصدر القرار الجمهوري رقم 859-2017م بتعيين 16 قاضيا من القضاة الخبرات بالدرجات المختلفة.

وعبر سعادة مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء؛ عن تهنئته للقضاة المترقين، متمنياً لهم أن يكونوا إضافة حقيقية في المحاكم التي ترقوا إليها، داعياً الى أن تكون هذه الترقية دافعا لهم للمزيد من تجويد الأداء وأن يرفدوا الفقه القضائي والقانوني بمزيد من الأحكام الراسخة.

