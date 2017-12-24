رئيس الهيئة التشريعية القومية يرحب بزيارة أوردغان للسودان

الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - رحب البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان والوفد المرافق له، مبينا أن الزيارة تعد تاريخية فضلا عن أنها نموذجية واستراتيجية.

وقال - لدى مخاطبته مساء اليوم جلسة الهيئة التشريعية القومية بحضور الرئيس التركي رجب طيب أوردغان - قال إن العلاقات السودانية التركية شهدت في الآونة الأخيرة حراكا منقطع النظير؛ خاصة بعد تولي حزب العدالة والتنمية بقيادة أوردغان لمقاليد السلطة في تركيا، مبينا أن الزيارات المتبادلة بين وفود البلدين أسهمت في توطيد هذه العلاقات، مشيرا الى زيارة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الى تركيا خلال الشهر الجاري، وأضاف بروفيسور عمر أنه بفضل هذه العلاقات فقد تم إنشاء العديد من الآليات السياسية والاقتصادية للدفع بآفاق التعاون بين البلدين الى مستويات متطورة.

وأوضح رئيس الهيئة التشريعية القومية أن زيارة الرئيس التركي تعد تتويجا للحراك المتطور في مسيرة التعاون الثنائي، مشيرا الى توقيع الرئيسين على اتفاقية إنشاء المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين، وقال إن البرلمان السوداني يحتفظ بعلاقات متينة مع البرلمان التركي، وأضاف " نتطلع لتطوير هذه العلاقة لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين" وثمن مواقف الرئيس التركي رجب طيب أوردغان الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيرا الى قمة دول منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها استانبول خلال ديسمبر الجاري والقرارات التي اتخذتها بشأن القضية الفلسطينية، وقال رئيس الهيئة التشريعية القومية " الشعب السوداني لن ينسى كلماتكم الصادقة دفاعا عن الحق الفلسطيني" منوها الى مواقف تركيا المشرفة ضد ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية بجانب دعمها اللامحدود لجهود السلام في السودان.

وأشاد بروفيسور إبراهيم أحمد عمر بإرادة وعزيمة الشعب التركي في تصديه للأيدي الآثمة التي أرادت أن تعبث بالأمن والاستقرار في تركيا، مشيرا الى الهزيمة التي لحقت بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، مبينا أن ذلك يعكس التفاف الشعب التركي ومناصرته لحزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أوردغان.