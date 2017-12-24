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أخبار محلية - سياسية

اردوغان يدعو ترامب للتفكير في التراجع عن قراره بشأن القدس

التاريخ : 24-12-2017 - 08:22:00 مساءً
الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقرار ترامب بجعل القدس عاصمة لإسرائيل، ودعا لدى مخاطبته الهيئة التشريعية القومية مساء اليوم من داخل البرلمان بامدرمان؛ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفكير في التراجع عن هذا القرار بعد وقوف 128 دولة ضده.
وقال ليس القوي من يملك المال والسلاح، مضيفاً أن الدول الديمقراطية لا يمكن شراؤها بالمال وليس باستطاعتكم شراء إرادة الإنسان؛ في إشارة الى تهديد امريكا للدول لمنعها من الوقوف ضد القرار. وتطرق الى أهمية توحيد العالم الإسلامي لمزيد من القوى ودعم الإنسانية.
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