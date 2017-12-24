اردوغان: السودان وتركيا رسمتا خارطة طريق لمستقبل علاقاتهما

الخرطوم 24-12-2017(سونا) - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الخرطوم وأنقرة، رسمتا خارطة طريق لمستقبل علاقاتهما ويتطلعان الى بذل المزيد من الجهد لتعزيزها في شتى المجالات.

وقال - لدى مخاطبته الهيئة التشريعية القومية مساء اليوم - إن البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات خلال الزيارة، وقررا إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأسسا مجموعة التخطيط الاستراتيجي للبحث في المسائل الدولية والتشاور حولها يتطلعان الى إبرام اتفاقية تعاون إضافية بين القوات المسلحة في البلدين.

وأضاف اردوغان أن البلدين يعملان من أجل إقامة وتأسيس علاقات قوية لمصلحة البلدين، مثمناً وقوف الشعب السوداني مع بلاده ضد الانقلاب.

وأكد حرص أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار الى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى اجتماع رجال الأعمال في البلدين غدا لتوقيع مزيد من الاتفاقيات والصفقات بينهم.

وجدد حرص بلاده على المساهمة في تنمية السودان باعتبارها أولوية من خلال دعم الزراعة وحفر الآبار وقطاعي الصحة والتعليم، وإنشاء مدارس مهنية في كل من الخرطوم ونيالا بجانب تقديم الدعم للعلاج المجاني لعدد 100 مريض سوداني سنويا، مشيراً إلى أهمية المحافظة على الإرث السوداني في سواكن

وثمن الرئيس التركي الحوار الوطني السوداني، ودعا الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة للانضمام إليه، وجدد حرص بلاده للتعاون مع السودان وأفريقيا لخلق مزيد من الاستقرار للقارة الأفريقية ودعم البنية التحتية الأفريقية، لافتاً إلى أن السودان هو الضامن لاستقرار أفريقيا.

وثمن اردوغان جهود السودان في مكافحة منظمة قولن الإرهابية وتحويل مدارسها الى وقف المعارف التركية الذي سيعمل على تحسين جودة التعليم في السودان بالتعاون مع جهات الاختصاص. وشدد على أهمية تعاون العالم الإسلامي والتحلي بالحذر حيال المنظمات الإرهابية، منوهاً الى أن كل من يدعم الإرهاب سيكون هدفا للإرهابيين.