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السودان يقف علي التجربة التونسية في مجال الإسكان

التاريخ : 24-12-2017 - 08:48:00 مساءً
الخرطوم 24-12-2017م (سونا) - عاد الي البلاد اليوم وفد الصندوق القومي للاسكان والتعمير برئاسة الاستاذ طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء مفوض رئيس مجلس الوزراء القومي للمتابعه والاشراف علي ملف الاسكان في السودان بعد زيارة رسمية لتونس استغرقت عدة ايام .
واعلن الدكتور غلام الدين عثمان الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير عضو الوفد في تصريح لـ "سونا" ان الزيارة حققت الكثير من اهدافها وقد جاءت في اطارالزيارات الخارجية للصندوق بقصد تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحه في مجال الاسكان بالدول الشقيقة والصديقة وبحث سبل تعزيز التعاون معها من اجل توفير سكن قليل التكلفة للمواطنين .
وقال غلام ان الوفد تعرف خلال الزيارة علي التجربة التونسية في مجال الاسكان وتم الاتفاق علي دراستها وفتح قنوات للتعاون المشترك بين الجانبين بغرض التوسع في مشروعات الاسكان بالعاصمة والولايات .
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