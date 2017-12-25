وكالة الري : سد النهضة خارج خط الزلزال والتصميم يتوافق مع المواصفات التي طرحها السودان

مدني 25-12-2017م (سونا) - فند بروفيسور سيف الدين حمد عبد الله رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء عضو لجنة التفاوض بمشروع سد النهضة الأثيوبي كل التحذيرات التي طرحها الجانب المصري من قيام سد النهضة الأثيوبي.

واكد خلال محاضرة (سد النهضة وفرص التنمية المستدامة) والتي نظمتها وكالة الري بدار المهندس بود مدني اليوم ، أن السد خارج خط الزلزال وان التصميم الحالي للسد يتوافق مع المواصفات التي طرحها الجانب السوداني مشيرا إلى أن أثيوبيا أخطرت السودان بنيتها ببناء سد النهضة منذ بواكير العام 2011م قبل أن تعلن عنه رسميا في خواتيم شهر مارس من نفس العام .

وأشار إلى أن السودان ظل يراجع الخرط التصميمية الخاصة بالشكل النهائي للسد عاماً كاملاً قبل أبداء الموافقة على إنشائه بما في ذلك الزيارات الميدانية لموقع السد .

وأقر بان أثيوبيا نفذت كل التغيرات المطلوبة لضمان سلامة السد مبينا ان شركة ساليني الإيطالية المنفذة للسد قامت بإنشاء أكثر من 200 سد حول العالم.

ووصف سيف جودة السد بالعالية موضحا أن أثيوبيا خططت لقيام السد قبل أكثر من خمسة عشر عاما وعلل الحرص الأثيوبي بضرورة بناء سد النهضة لكونه الضامن لخروج الدولة الأثيوبية من دائرة الفقر وجدد تأكيده على ان السودان سيجني العديد من الفوائد عقب تشغيل السد داعيا لأن تكون أثيوبيا هي العمق الاستراتيجي لتخزين المياه. وحذر من التوجه لتخزين المياه بالسد العالي بمصر مستبعدا رجوع المياه للسودان نسبة لطبيعة الأرض السودانية المسطحة وإستنكر تباطؤ الجانب المصري في تنفيذ إتفاقية المياه الموقعة بين السودان ومصر في العام 1959م وكشف أن الجانب المصري لا يريد تنفيذها كما يرفض الجلوس لإقامة إتفاقية جديدة تحكم مبدأ التصرف في مياه النيل بين الدولتين ..

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