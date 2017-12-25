رئيس البرلمان يلتقي وفد البرلمان الكوري الزائر

الخرطوم 25-12-2017 (سونا) -التقى بروفسيور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني اليوم السيد لي شو ينج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوري والوفد المرافق له الذى يزور البلاد هذه الايام.

و أكد رئيس المجلس على أن السودان يتطلع إلى أن يقوم بدوره في محيطه الاقليمي والدولي بعد رفع الحصار عنه، موضحاً الخطوات التي انتهجتها الحكومة السودانية من أجل وقف الحرب وذلك من خلال الحوار الوطني الذي اثمر عن توافق بين القوى السياسية المختلفة حتى يحتل السودان وضعه الطبيعي بين دول العالم.

وأشار عمر الى أن البرلمان قد أجاز عدداً من القوانين في مجال الاستثمار لإتاحة الفرصة لخلق مناخ استثماري واقتصادي لفتح الباب أمام المستثمرين لتأكيد وضع السودان في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوري ان الزيارة تأتي في إطار دعم وتطوير العلاقات بين البرلمانين لفتح مزيد من فرص التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها بعد رفع الحصار الإقتصادي عن السودان، مشيراً إلى امكانيات السودان وموقعه المهم في افريقيا والعالم العربي.