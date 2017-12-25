الساعة الآن اليوم آخر تحديث 09:06:00 PM

أخبار محلية - سياسية

مجلس تشريعي النيل الأزرق يجيز السمات العامة لمشروع قانون الموازنة العامة

التاريخ : 25-12-2017 - 02:13:00 مساءً
الدمازين في25-12-2017 (سونا ) أجاز المجلس التشريعي لولاية النيل الازرق برئاسة سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون القانونية والحكم المحلي حول السمات العامة لمشروع قانون الموازنة العامة للولاية لسنة 2018م -ايرادات مصروفات واقتناء الاصول المالية وغير المالية والقوانين المصاحبة (مرحلة القراءة الثانية ) الذي قدمه مولانا محمد آدم أحمد رئيس اللجنة.
كما إجاز المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول السمات العامة لمشروع موازنة الولاية للعام 2018م (مرحلة القراءة الثانية ) الذي قدمه جلال عبد الله بابكر رئيس اللجنة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء