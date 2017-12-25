مجلس تشريعي النيل الأزرق يجيز السمات العامة لمشروع قانون الموازنة العامة

الدمازين في25-12-2017 (سونا ) أجاز المجلس التشريعي لولاية النيل الازرق برئاسة سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون القانونية والحكم المحلي حول السمات العامة لمشروع قانون الموازنة العامة للولاية لسنة 2018م -ايرادات مصروفات واقتناء الاصول المالية وغير المالية والقوانين المصاحبة (مرحلة القراءة الثانية ) الذي قدمه مولانا محمد آدم أحمد رئيس اللجنة.

كما إجاز المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول السمات العامة لمشروع موازنة الولاية للعام 2018م (مرحلة القراءة الثانية ) الذي قدمه جلال عبد الله بابكر رئيس اللجنة.

