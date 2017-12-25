مبارك الفاضل يؤكد أهمية الاستفادة من التقانات التركية للنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي

الخرطوم 25-12-2017 ) سونا)- أكد السيد مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس مجلس الوزراء القومي وزير الاستثمار أهمية الاستفادة من التقانات والخبرات التركية للنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي معلنا وضع القطاع الاقتصادي خطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المقبل لزيادة الانتاح الزراعي والصناعي من القطن والحبوب الزيتية وزياد الصادر بمبلغ عشرة مليارات دولار .

جاء ذلك خلال حديثه في فاتحة أعمال منتدي الأعمال السوداني التركي اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم موضحا الجهود السودانية للوصول لهذه الخطة في العام الاول مؤكدا ضرورة البداية الجادة بتلك المشاريع الزراعية سريعة العائد لتأسيس شراكة ونهضة زراعية وصناعية بين السودان و الشقيقة تركيا .

وأضاف مبارك أن السودان يحتاج لبنيات أساسية وتقانات للارتقاء بالانتاح الزراعي والصناعي وزيادة الانتاح الموجه للصادر مؤكدا اهمية البداية بمشروعات توفر أموالا ليكون عمل الشركات التركية مجزيا وذي عائد.

وأبان الفاضل أن السودان يملك مشاريع جاهزة تحتاج لجهود مشتركة بين السودان وتركيا ولتقانات تركية مشيرا الى الخطوات الكبيرة التي أدت الى تحقيق طفرات اقتصادية كبيرة خلال الفترة الماضية في نهضة الاقتصاد التركي، الامر الذي جعلها تحتاج لتسويق خارجي مشيرا في هذا الصدد لموقع السودان الجغرافي الذى يجعله معبرا للدول الافريقية مشيراً الى حرص الدولة على تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي وقع عليها رئيسا البلدين .

وأضاف أن قدرات تركيا الاقتصادية تحتاح للامكانيات السودانية الضخمة من المياه والأرض الخصبة والمعادن.

س ص