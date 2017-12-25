انطلاقة فعاليات منتدى رجال الأعمال السوداني التركي



الخرطوم 25-12-2017(سونا) -انطلقت اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات منتدى رجال الأعمال السوداني التركي بمشاركة أكثر من 200 من رجال وسيدات الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ، وزير المالية السوداني ونظيره التركي وعدد كبير من أصحاب العمل السوداني.

وخاطب المنتدى الذي جاء ضمن برنامج زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد التي بدأت أمس كل من الأستاذ مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء ومحمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والأستاذ نهات زيبكي وزير الاقتصاد التركي بالإضافة إلى رئيس اتحاد العمل السوداني ونظيره التركي محمد علي كورماز.

وأجمع المتحدثون على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين واتفقوا على تطوير العلاقات الاقتصادية للرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية والاجتماعية، معربين عن أملهم أن يخرج المنتدى بشراكة استراتيجية لمصلحة شعبي البلدين.

وشهدت الجلسة الثانية استعراض ثلاثة أوراق عمل غطت المزايا التفضيلية للاستثمار في السودان والمشاريع المطروحة للتنفيذ وأخرى حول المشروعات الاستثمارية بولاية الخرطوم بجانب برامج اتحاد أصحاب العمل السوداني لتطوير وتنمية قطاع الصادرات السودانية ودخل الجانبان في لقاءات ثنائية مشتركة لمناقشة القضايا المشتركة.

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