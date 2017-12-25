والي البحر الأحمر يتعهد بإنجاح الشراكة الإستراتيجية بين السودان وتركيا

سواكن 25 - 12 - 2017م (موفد سونا )- تعهد والي البحر الاحمر الاستاذ علي احمد حامد بانجاح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين السودان وتركيا أمس بالخرطوم .

وأكد خلال مخاطبته لقاء سواكن اليوم بجزيرة سواكن بحضور الرئيسين البشير ورجب طيب اردوغان وعدد من الوزراء ورجال الاعمال الاتراك التزام حكومة الولاية بتقديم الدعم والعون وتسهيل وتبسيط الاجراءات الاقتصادية والاستثمارية لرجال الأعمال الاتراك مشيرا الي رضاء وتوافق مجتمع الولاية علي إنجاح الشراكة الإستراتيجية.

ورحب الوالي باسم مواطني الولاية بزيارة الرئيس التركي للولاية مشيدا بمواقف دولة تركيا التاريخية تجاه الأمة الاسلامية ومواقف رئيسها رجب طيب اردوغان ونصرته ودعمه لشعب البوسنة والهيرسك وكوسوفو وشرق أوروبا وموقفه مع دولة الصومال ومع قضية شعب الروهينغا وكذلك موقفه في منتدى دافوس اضافة الي موقفه مع القضية الفلسطينية ودعمه الأخير لقضية القدس .

كما هنأ الوالي الشعب التركي على إفشال المحاولة الانقلابية الأخيرة وعلي إحداث النهضة الاقتصادية والتوافق السياسي والاجتماعي في دولة تركيا ونصرة المستضعفين .

واستعرض الوالي الحقبة التاريخية للحضارة التركية في مدينة سواكن التي ظلت لفترة طويلة جزءا من أرض الخلافة الاسلامية العثمانية ومعبرا لشعوب أفريقيا الي الأراضي المقدسة لافتا الي عودة الحياة والأمل الي مدينة سواكن بفضل اهتمام الدولة في هذا المجال وذلك بإنشائها لميناء الأمير عثمان دقنا بسواكن لحركة الركاب وصادر الثروة الحيوانية فضلا عن صيانة الآثار العثمانية التي تبنتها الحكومة التركية عبر منظمة تيكا التي شملت المسجد الشافعي والمسجد الحنفي ومبني الجمارك القديم .

وتطلع الوالي الى استمرار جهد الأشقاء في تركيا للعمل سويا لربط ذلك الماضي بالحاضر والتواصل بين البلدين في كافة المجالات لا سيما السياحية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها .

