جلسة مباحثات مشتركة بين اللجنة الفرعية للشؤون الاسيوية بالمجلس الوطني والوفد البرلماني الكوري

الخرطوم 25-12-2017 (سونا) - عقدت اللجنة الفرعية للشؤون الاسيوية بلجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني اليوم جلسة مباحثات مشتركة مع الوفد البرلماني الكوري برئاسه لي شو ينج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكوري الذي يزور البلاد حاليا .

و اكد الأستاذ خالد الجبوري رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الاسيوية تقدير السودان للمساعدات الكورية في مجال دعم وتأهيل الموارد البشرية وذلك من خلال مراكز التدريب المهني المنتشرة في السودان، منادياً بضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس الوفد الكوري أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجالات الاقتصادية المتمثلة في حماية وتشجيع الاستثمار، مؤكداً على استعداد وكالة التعاون الدولي الكورية للقيام بعدد من المشروعات في المجالات العلمية والتقنية وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات .