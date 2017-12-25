بكري يطلع على سير العمل في الأمانة العامة لجائزة الشيخ عبد الرحيم البرعي

الخرطوم في 25-12-2017م(سونا) -اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على تقرير سير العمل في الأمانة العامة لجائزة الشيخ عبد الرحيم البرعي للأدب النبوي الشريف .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد مجلس الأمناء لجائزة الشيخ عبد الرحيم البرعي للأدب النبوي الشريف برئاسة الدكتور بدر الدين طه و بحضور المهندس طارق حمزة الرئيس التنفيذي لشركة سوداتيل .

وقال الدكتور بدرالدين طه في تصريح صحفي "أطلعنا النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على تقرير سير العمل في الدورة الثالثة لجائزة الشيخ عبد الرحيم البرعي للأدب النبوي التي تقام ختام فعالياتها في الاسبوع الأول من ابريل من العام 2018م" .

و أبان طه بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية وعد بمشاركته في ختام الدورة، مبينا أن هذه الدورة شراكة بين رئاسة الجمهورية و شركة سوداتيل .

من جانبه أكد المهندس طارق حمزة الرئيس التنفيذي لشركة سوداتيل حرصه على دعمه المستمر لجائزة الشيخ عبد الرحيم البرعي للأدب النبوي، مؤكدا أن شركة سوداتل ستظل الداعم الرئيس للجائزة، كما ستعمل على توثيق الجائزة و مناشطه في كل مراحلها المختلفة .

