وزير الدولة للاستثمار يدعو الشركات التركية للدخول فى مجال الصناعات الدوائية والمعدات الطبية والغذائية والجلدية

الخرطوم 25-12- 2017( سونا) - اكد الاستاذ اسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار ان الفرص متاحة للشراكات التركية للاستثمار في صناعة الدواء والمعدات الطبية والغذائية والصناعة الجلدية والصناعات الحديدية ومواد البناء والسكر والايثانول

وكشف خلال استعراضه لفرص ومناخ الاستثمار بالسودان امام جلسة اعمال منتدي الاعمال السوداني التركي اليوم بقاعة الصداقة عن تغطية صناعة الدواء المحلي بنسبة 27% من الاحتياج الفعلي مبينا ان السودان يستورد ادوية بمبلغ 400 مليون دولار ومعدات طبية بمبلغ 200 مليون دولار .

واضاف ان هنالك فرص للاستثمارات متاحة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وخطوط نقل الكهرباء مشيرا الى فرص في مجال البنيات التحتية من طرق وجسور معلنا عن رغبة شركة تركية في الدخول فى الاستثمار فى خطوط السكة حديد والمطارات والموانئ مشيرا الي ضرورة ولوج القطاع العقاري والسدود والمياه

وقال ان هنالك بنيات تحتية في مجال النفط وخطوط المنتجات النفطية وبناء مصافي لتكرير النفط .

وتحدث اسامة عن تجربة تركيا في تطوير المناطق الصناعية وفي مجال القطاع السياحي مبينا ان تلك القطاعات حية ونشطة فى البلاد ويمكن ان يستفيد السودان من الخبرات التركية فى مجال السياحة النيلية والفنادق بالولايات المختلفة بجانب النقل السياحي البري والبحري والجوي .

واكد فيصل اهمية نقل التقانات والخبرات في مجال النفط وتكريره مبينا ان الفرص متاحة ايضا فى مجال تقديم خدمات اوعية التخزين المبردة والجافة وانتاح اللحوم وتسمين المواشي والالبان ومشتقاتها والدواجن والاسماك .

وقال ان السودان يتمتع بامكانيات كبيرة في مجال المعادن كالذهب والنحاس والرخام،مشيرا لحاجة البلاد للترويج لاستكشاف مربعات نفطية جديدة وتطوير وسائل الحفر،مؤكدا ان الوزارة بصدد اصدار قانون جديد للاستثمار لاعطاء مزيد من التسهيلات لمجالات الاستثمار شارحا الخطوات والتسهيلات التي تتبع في إجراءات الاستثمارات .

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