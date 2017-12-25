القطاع الخاص السوداني يؤكد الدخول في شراكات لزيادة التبادل التجاري مع تركيا

الخرطوم 25-12-2017م(سونا) -أكد القطاع الخاص السوداني الدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص التركي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا للإمكانيات التي يتمتع بها السودان وتركيا لخلق علاقة تكاملية بالاستفادة من الميزات التفضيلية بالبلدين.

ورحب القطاع الخاص السوداني في الكلمة التي ألقاها نائب رئيس الاتحاد المهندس يوسف أحمد يوسف بقاعة الصداقة اليوم في منتدي الاعمال السوداني التركي، بالوفد التركي المرافق للرئيس التركي رائد التغيير وأحداث التنمية ، مشيدا بجهود القيادة التركية للنهوض باقتصادها الذي أصبح مؤثرا في اقتصاديات العالم. وامتدح القطاع الخاص التركي تحت القيادة الذكية لمؤسسة العلاقات الاقتصادية التركية في تقديم أنموذجا منفردا للعالم في ريادة القطاع الخاص وأهميته ومقدراته على إحداث تنمية اقتصادية شاملة، مشيرا لسياسات القيادة التركية التي وضعتها لتمكين القطاع الخاص لأداء دوره.

واضاف أن أعمال هذا المنتدى تأتي في ظل طفرة نوعية تشهدها العلاقات السودانية التركية، منوها لزيارة الرئيس التركي التي تؤكد على ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مرحلة استراتيجية وتكامل مشترك بين البلدين، لافتا الانتباه إلى أن الوفد الكبير من رجال الأعمال والمستثمرين المرافق للرئيس يؤكد رغبة الجانب التركي في تطوير علاقاتة الاقتصادية مع رصفائهم في السودان. .

واشار نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني إلى التوافق مع الجانب التركي لتكوين مجلس رجال الاعمال المشترك بين البلدين.

من جانبه قال الاستاذ محمد علي كوماز رئيس مؤسسة مجلس الاعمال التركي السوداني إن المنتدى يسهم في انفتاح رجال الأعمال بالبلدين للدخول في استثمارات كبيرة تخدم مصلحة الشعبين، مشيرا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، منوها إلى أن السودان يمتاز بمكانة خاصة لدى الشعب التركي.

واستعرض جهود الحكومة التركية بفتح آفاق أرحب لقطاعها الخاص من خلال مؤسسات ومجالس أعمال تسهم في تعزيز انفتاح القطاع الخاص التركي في جميع أنحاء العالم، وأكد التزام القطاع الخاص التركي لتطوير التعاون مع القطاع الخاص السوداني، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري يقدر الآن بحوالي 500مليون دولار، معتبرا هذا الرقم لا يفي بتطلعات شعبي البلدين، معربا عن أمله أن يصل التبادل التجاري إلى 100% بين البلدين .

وقال إن الصناعة التركية تمتلك أسواق في جميع أنحاء العالم، مؤكداً اهتمام الجانب التركي الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في السودان.

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